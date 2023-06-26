半導體產業面臨供過於求危機，記憶體晶片更是淪為重災區，根據韓聯社報導，南韓大廠三星及SK 海力士第二季晶片業務恐持續虧損，其中三星第二季獲利恐大減99.3%，連帶使南韓經濟遭受重擊，今年GDP（國內生產毛額）成長可能從先前預測的1.6%下調至1.4%~1.5%。

報導指出，由於晶片銷售持續低迷，三星裝置解決方案（DS）部門（包括記憶體晶片在內），預計第二季虧損3至4兆韓元，該公司整體第二季的營業利潤為1004億韓元，與上年同期的14.09兆韓元營業收入相比，大幅下降99.3%。

SK海力士情況同樣很慘，該公司2022年第四季營業虧損1.89兆韓元，今年第一季營業虧損3.4兆韓元，預計第二季營業虧損再達2.86兆韓元，已連續第三季虧損。

南韓經濟表現持續低迷，經合組織（OECD）最新將南韓今年經濟成長預期下調至1.5%，明年成長預期也從2.3%下調至2.1%。

南韓產業通商資源部數據亦顯示，5月出口年減15.2％至522.4億美元，主因是高基期效應以及5月工作天數較去年同期減少1.5天。值得關注的是，南韓5月出口額已連8跌，創下2020年1月以來最長跌勢，其中半導體出口大幅下滑36.2%。