民眾黨主席、2024總統大選參選人柯文哲今（26）日上午接受媒體人黃暐瀚專訪，透露已經有針對聯合政府團隊的各首長人選在研究，除了已想好要找誰當行政院長外，更當場邀黃加入出任NCC委員，讓黃大笑出聲。

柯文哲今日在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，黃暐瀚提到除了先前已去過美國與日本外，近日又傳出將會前往新加坡的消息，想知道是否屬實；柯則表示，若真的要去，第一是要跟對方政府高層談，第二則是想安排到李光耀公共政策學院演講，且若真的出訪不會只去新加坡，而是會走整個東南亞。

柯文哲說，蔡政府推行新南向政策多年，若接下來真的要出訪星國，就會定調為「新南向政策的總檢討」，如很多台商將工廠移到越南去，因此也會想到越南走走，「看哪些比較具代表性，將來還有哪些地方值得投資，要先做功課」。

而近日柯文哲民調竄升，各界好奇民眾黨是否會提更多立委席次，柯強調不分區提8席是基礎線，會努力往上推，但區域立委有一個很大的重點是一將難求，目前僅確定立委張其祿將選文山，而萬華本來有人選，但因媒體人于美人已宣布參選該區，民眾黨提人反而會兩敗俱傷，還要進一步考慮。

至於聯合政府的團隊，柯文哲坦言已針對每個部會首長的人選在研究，且已經想好要找誰當行政院長，更當場邀黃暐瀚出任新聞局長，不過黃提到目前已沒有新聞局，柯則說那還有NCC，「你到NCC會很有代表性！」