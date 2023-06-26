94歲香港首富李嘉誠身價高達390億美元（約新台幣1.2兆）一舉一動備受外界關注。近日，李嘉誠家族第三代罕見在檯面上曝光，27歲的長孫女李思德首度以長實集團企業業務發展部經理的身分說明併購案，引起熱烈討論，事實上，過往李思德就被家族高度保護，直到2017年22歲時才讓其面貌曝光。

綜合外媒報導，李嘉誠家族第三代共有7名成員，長子李澤鉅與妻子王儷橋育有3女1子，長女就是李思德，次女李思穎、三女李燕容及幼子李長禧，四人皆已成年，次子李澤楷與女星梁洛施育有3子，長子李長治，次子李長軒與幼子李長亨為雙胞胎。

1996年出生的李思德是最早曝光的第三代成員，畢業於倫敦大學國王學院，但李思德在2017年與李嘉誠的合照曝光前，出入帽子、墨鏡及口罩不離身，讓外界無法一窺她的面貌，相當低調。

隨著李思德開始在鏡頭前曝光後，隔年2018年開始參與家族事業，先是擔任慈山寺董事，又擔任家族地產公司兆豐公司的董事，並於2020年9月擔任集團核心李嘉誠基金會的董事。

上周，李思德首度公開說明併購案，子公司WELLNESS UNITY LIMITED收購英國上市的房地產投資信託基金Civitas Social Housing PLC，併購價格高達4.85億英鎊（約新台幣191億），並提出私有化。