根據最新統計，心臟疾病是國人十大死因的第二名，而高血壓是心血管疾病的重要致病因子。心臟科醫師表示，除了鉀，鋅也是有助控制血壓、維持心血管健康的微量元素；研究指出，鋅可排除會導致高血壓的鈉離子，進而維護心血管健康。而鋅含量高的食物包括生蠔、小麥胚芽、牡蠣、紅蟳、南瓜子等。

台安醫院心臟內科醫師林謂文在《健康好生活》表示，高血壓是很多心血管疾病的致病因子，因此控制血壓至關重要，一般提到穩定血壓會想到降低鈉、增加鉀的攝取，但鋅也是非常重要的微量元素。他補充，美國之前腎臟學的期刊曾發表一篇研究指出，攝取足量鋅的小白鼠，其尿液中的鈉濃度較高，顯示鋅有助於鈉的代謝，而有助於血壓的下降與穩定。

他表示，富含鋅的食物依序為生蠔、小麥胚芽、牡蠣、紅蟳、南瓜子、牛板腱、白芝麻、乾香菇、腰果、干貝。

他並表示，鋅可增強人體的免疫力、促進表皮細胞生長、提供口腔黏膜營養、調節皮脂腺分泌、促進毛髮生長，因此人體缺乏鋅時，會出現免疫力變差、傷口癒合慢、口腔易潰瘍、容易長痘、掉髮不斷，此外，人體缺心會造成指甲變薄脆弱、生長緩慢。