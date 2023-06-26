數據指出，今年第一季全球智慧手機AP市場表現，聯發科持續位居第一，只是在市佔率上相較去年第四季出現下滑，而緊追在後到高通市占率則回到30%左右，其餘業者包括蘋果、紫光、三星等出貨量都出現下滑。此外，先前OPPO正式退出智慧機晶片市場，相信此舉對聯發科、高通是有利的。

Counterpoint也點出，儘管以數據來看，華為海思的手機AP出貨量在上一季已經不到1%，但海思傳出有可能會在下半年推出5G晶片組，預計2023年海思的出貨量將落在200~400萬套，且集中在中階智慧機市場。

面對全球智慧機市場委靡不振，聯發科、高通兩大AP大廠均計畫在10月推出下一代旗艦晶片，顯示對於2024年的智慧機市場復甦抱持期待，兩大AP大廠期望用更多的先進技術為智慧機市場帶來新力量。

智慧型手機市況近3年來在疫情衝擊下，整體市場持續低迷，儘管目前全球走向解封，但卻仍在通膨、消費支出比重分配下，智慧型手機市場在疫後並未討到紅利，全球智慧型手機市場無疑是步入結構性的衰退，眼見6G還有漫漫長路，市場更憂心智慧機恐一步步走向「PC化」的後塵。