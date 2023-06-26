平均地權條例即將上路，不過由於政策發酵時間已久，市場逐漸消化政策的利空消息，加上政策即將上路，本來就在市場上看屋觀望的民眾，趕在政策上路前購屋，因此統計4月全台預售揭露量已達8314件，件數創下過去13個月以來新高，雖然投資退場，但過去一年累積的買氣似乎有緩步回流的氛圍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年農曆年後房市買盤回流，預售案場的確銷售狀況也逐漸動了起來，雖然整體買氣不像一年多前那麼火熱，但仍有些個案銷售狀況順利，尤其政策預計即將上路，有些本來就在猶豫的買方，考慮了很久加上有些案場搭配輕鬆付款方案或者搭配贈送家電等方案，的確在政策上路前出現一小波回籠買氣，不過這些買方不一定是就是想要預售換約投資，但保有預售換約的選擇性，仍吸引本來就在市場上的買方加速決定。

統計預售揭露件數，這波景氣高峰出現在2021第四季，當時一個月預售揭露量達1.2~1.3萬件，2022年第四季則量縮至5000~6500件左右，由此可見預售交案狀況清淡，不過最近兩個月預售市場出現小陽春，3月揭露件數接近8千件，4月揭露件數達8300餘件。

若以區域來看，台北市買氣緩步回升，新北市、桃園市、台中市與台南市，4月的預售揭露件數都超過千件，新北市連續兩個月都回升到1500件以上，反映大台北地區購屋人對於新房子的需求穩定，桃園市也量增到1700餘件，台中市雖然也增加到1100餘件，但仍不足景氣高峰時的一半，台南市最近3、4月買氣明顯回升，高雄市則是回升到900餘件。

曾敬德表示，政策上路前的確出現一波上車潮，但分析買方不少都是看屋已久的回籠客，並非新的投資型買盤進場購屋，未來還是要關注新制上路後，房市買氣是否能夠延續。

六都與全國預售揭露數量