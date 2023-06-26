6月即將結束，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，天蠍座、水瓶座、處女座在7月運勢爆棚，不僅工作能力獲得提升能充分發揮才能，受老闆器重進而升職加薪，也能結識到許多益友，更有望成為合作夥伴，並得到他人幫助。

▍天蠍座

天蠍座在7月工作能力獲得提升，尤其在制定計畫過程中，會更加有耐心及行動力充實專業領域，同時也能結合目標，並清楚了解未來方向，使他們在工作團隊中勇於表現，得到更多發揮空間，有望成為領導者。

▍水瓶座

水瓶座在7月將能輕鬆擴展社交圈，結識到許多益友，並且在社交場合能充分發揮才能，獲得良好合作機會，使他們事業上進展順利，受到老闆器重，進而升職加薪。

▍處女座

處女座在7月工作能力得到認可，此時對自身目標將變得清晰，也會更努力踏實提升專業技能，並且能實際運用在工作中，而這樣的表現令老闆非常滿意。另外，人際關係方面有望結識興趣相符的益友，有機會成為合作夥伴，獲得他人幫助與提攜。