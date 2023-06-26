據美國之音報導，急於對抗美國主要經濟對手的保守派，近日將目光投向了工會和進步派的首要貿易優先事項：打擊來自中國的大量免稅包裹。不斷變化的政治動態可能會對電子商務企業和從中國進口價值低於800美元產品的消費者產生重大影響，它還可能加劇兩國之間日益緊張的關係。

根據美國現行法律，大多數價值低於800美元的進口商品只要經過包裝並交付給個人買家即可免稅進入美國，它被稱為最低限度規則。降低門檻金額或將某些國家完全排除在免稅待遇之外的努力，將成為本屆國會的一場重大貿易鬥爭。

報導稱，美國商會副會長德雷克 (John Drake) 表示：「最低限度已成為各種焦慮的代表，因為它涉及到中國和其他與貿易相關的挑戰。」他認為現行的美國法律應該保留。

該規則加快了商業步伐並降低了消費者的成本，它還允許美國海關和邊境保護局將其資源集中在為聯邦政府帶來更多關稅收入的大件商品上。

近年來，受益於最低限度規則的進入美國的產品數量猛增。2016年，國會將美國政府加急免稅待遇的門檻從200美元提高到800美元。

此後，此類進口量從2016年的約2.2億包增加到2021年的7.71億包，且據美國政府稱，中國約佔60％，去年為6.85億包。

「我認為每個人都必須弄清楚這到底是一個什麼樣的錯誤，」川普政府期間的前美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)上個月對眾議院小組委員會表示。「沒有人想到會發生這樣的事。現在我們每天有200萬個包裹進來，幾乎全部來自中國。我們不知道裡面有什麼。我們真的不知道價值幾何。」

萊特希澤敦促國會完全廢除最低限度規則，或者將其降低到更低的水平，比如50美元或100美元。 他說，外國公司正在利用這個「漏洞」，「讓人們在商店失業；他們讓人們在製造業失業」。

去年，眾議院民主黨人推動禁止中國製造的商品享受低成本商品的特殊待遇。此舉是增加半導體製造和研究投資的更大措施的一部分。

為了在2022年選舉前急於通過一項法案，拜登政府和民主黨領導人在沒有獲得兩黨支持的情況下放棄了條款。該貿易條款遭到美國重要商業團體和國會主要共和黨議員的反對，因此沒有形成最終法案。

過了幾個月，很明顯美國的政治動態已經發生了變化，而且變化很快。在一項建議中，一個專門針對中國的新眾議院委員會呼籲立法，降低進入美國的免稅貨物的門檻，特別關注「包括中華人民共和國在內的外國對手」。

針對中國共產黨的特別委員會表示，利用800美元的門檻可能是直接向美國消費者銷售產品的中國公司繞開美國旨在阻止銷售強迫勞動製成品的法律的主要途徑。該委員會還表示，出於對強迫勞動的擔憂，海關和邊境保護局「無法合理審查」低於800美元門檻的貨物，因為進入的產品數量龐大。

該委員會最擔心的是直接向美國消費者發貨的零售商Temu和Shein。在上周四發佈的一份報告中，委員會表示，僅這兩家公司就可能佔每天進入美國的所有最低限度貨物的30％以上，換句話說去年每天有近60萬件。

該委員會還擔心競爭力問題。報告指出，Gap和H＆M等美國零售商在2022年分別繳納了7億美元和2.05億美元的進口關稅。相比之下，Temu和Shein銷售的幾乎所有商品均採用最低限度例外運輸，即進口商不繳納關稅。

擁有貿易管轄權的委員會也發出了新想法的信號。去年，眾議院籌款委員會的共和黨領袖、德州眾議員布雷迪(Kevin Brady)退休後警告，不要「倉促改變合理的最低限度」。

但現任眾議院籌款委員會主席、密蘇里州眾議員史密斯表示，他希望就800美元的門檻進行「大量對話」。「基本上，當你看到的是800美元或價值更少的產品時，這就是與任何人的自由貿易協議。而且你看到的是每天進入的數百萬種產品。我們需要考慮它。」

與此同時，參議院本月剛剛提出了一些關於這個問題的法案。其中一項來自俄亥俄州民主黨參議員布朗和佛羅里達州共和黨參議員魯比奧，他們將阻止對來自某些國家，尤其是中國和俄羅斯的進口產品實行快速、免關稅待遇。

另一法案來自路易斯安那州共和黨參議員卡西迪和威斯康辛州民主黨參議員鮑德溫，不僅同樣針對中國和俄羅斯，而且還會影響其他貿易夥伴。它將通過將免稅待遇的門檻降低到其他國家使用的金額來實現這一目標。

例如，以比利時這樣的國家為例，歐盟的門檻為150歐元（目前約為165美元），那麼美國在確定來自比利時的貨物是否獲得免稅和加急待遇時，將予以回報並使用相同的金額。

卡西迪表示，在對華貿易問題上，真正為共和黨「重新構建了論點」的是前總統川普，「他指出，通過各種機制，他們搶走了工作，不是因為他們在競爭中勝過我們，而是因為他們提供補貼，因為他們使用強迫勞動之類的。」

2022年初，當美國國會考慮將最低限度貿易條款納入半導體法案時，商會和全國製造商協會領導的幾個商業團體致函國會領導人，敦促他們將該條款排除在外。他們表示，這些變化將「給美國經濟、工人和消費者帶來巨大成本，給美國經濟增加新的通脹壓力，並加劇美國港口持續的供應鏈中斷。」

美國商會副會長德雷克表示，降低門檻不僅意味著許多美國小企業的關稅大幅增加，而且許多企業將不得不聘請報關行來處理他們的貨物。

「國會在2016年提高這一水平是有原因的，」德雷克說。「他們知道，除了這對美國商界來說是一個競爭優勢之外，他們還認識到，對這些低價值貨物徵收關稅確實不值得。」