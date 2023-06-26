在法網稱王的喬柯維奇（Novak Djokovic）只當了兩個星期的世界第1，西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）又把球王寶座搶回去了。阿卡瑞茲周日贏得了ATP 500女王俱樂部錦標賽冠軍，這是他草地賽季的第1冠。

阿卡瑞茲與喬柯維奇的積分很接近，喬柯維奇在法網之後飆升1640分，阿卡瑞茲也有進帳積分，但還是被喬帥反超420分。這次的草地冠軍讓阿卡瑞茲進帳500分，以80分差距重登世界球王。這將會影響溫布頓公開賽的種子排序。

儘管今年才20歲，這已經是阿卡瑞茲第26周球王統治，史上在位最長的是喬柯維奇389周，其次為費德勒（Roger Federer）310周，山普拉斯（Pete Sampras）286周。在男網開啟4天王時代之前，費德勒締造「連續237周」球王統治的驚人紀錄，喬柯維奇也差得很遠（連續122周），山普拉斯連續102周。

阿卡瑞茲先前在草地球場的表現較差，他在決賽與澳洲選手德米瑙爾（Alex De Minaur）打得很激烈，阿卡瑞茲在力量和精準度佔上風，最終6-4、6-4獲勝。賽後阿卡瑞斯說：「網球是我的人生，我的一切。」關乎阿卡瑞茲能否長時間統治網壇是他的草地表現，史上在位最久的前3位球王，其中就有兩位是「草地之神」費德勒與山普拉斯。「紅土之神」納達爾（Rafael Nadal）相較之下209周、連續56周的紀錄落後較多。