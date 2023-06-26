天天洗衣服，卻感覺衣服沒洗乾淨，甚至引起皮膚搔癢？美國亞利桑那大學微生物學者曾經對洗衣機細菌進行研究，結果發現所檢測的洗衣機中，六成帶有大腸桿菌群、一成有大腸桿菌；若三年沒有清潔，含菌量高達70幾萬，是馬桶的500倍以上！信義居家表示，洗衣機已是家中必備的家電之一，洗衣機內部常處潮濕，未能正確使用與清潔將滋生出更多細菌，不僅無法把衣物真正洗乾淨，甚至可能引發健康問題。

為避免洗衣機引發皮膚問題，信義居家提醒，日常使用洗衣機應養成控制洗劑用量與定時清潔兩大習慣。過量的洗衣精可能殘留在皮膚上、刺激發炎，另外也可能會殘留在洗衣機中造成異味；另外，為避免衣服附著細菌、越洗越髒，建議每個月清理1次洗衣機，並且1年至少進行一次深層清潔、保養，不僅可維持機器壽命也可保持清潔。

信義居家也分享簡單洗衣機清潔撇步，許多人家中必備的小蘇打粉也是清潔好物，因小蘇打粉是帶弱鹼性的「碳酸氫鈉」，可達到清潔、除臭效果。將洗衣槽放滿清水或選取「槽洗淨」功能，並加入100至120克的小蘇打粉，讓洗衣機攪動3-5分鐘，接著再靜置浸泡30分鐘到1小時，後將水排空；第二次則再放滿清水，用一般清洗功能讓洗衣機完成一次清潔程序，但清潔前仍要留意洗衣機說明書的使用限制，確保可使用小蘇打粉進行清潔。如果不確定蘇打粉的清潔是否適用自家機器，市面上也有專為洗衣槽推出的清潔劑，可挑選適合家中洗衣機的清潔產品，再依使用說明進行清潔。

此外，洗衣機內濾網袋與內外機身也是日常清理重點，濾網可以吸附毛屑，若過於髒污反而會附著在欲清洗的衣服上，反而使衣服越洗越髒，信義居家提醒每次洗好衣物就將洗衣機濾網袋或濾網盒拆下清洗，並擦拭洗衣機內外可見髒污，減少棉絮、髒污在洗衣機裡殘留堆積。

信義居家也建議，除了日常基本的清潔，每年可進行一次洗衣機深度清潔，由通過訓練的專業技師拆卸洗衣機，清潔各個細部區塊的汙垢、黴菌，最後並針對洗衣槽進行紫外線消毒，徹底消滅髒污細菌，別讓洗衣機成為細菌孳生的溫床，才能真正洗淨衣物。