貴州貴陽市已於20日正式開設服務台灣企業及台灣相關人員的服務窗口，旨在進一步為在大陸發展的台灣青年提供方便快捷的生活和工作諮詢服務。

據貴陽市台辦主任張小明介紹，近年來貴州吸引越來越多的台灣人前來發展，台灣企業在貴陽市的註冊數量也持續增加。為了依法合乎規範的保障台灣人在大陸發展的權益，貴陽市台辦和貴陽市政務服務中心研究決定在全市各級政務服務中心設立「專責服務窗口」，以提供更具體的政策措施，使企業能夠在貴陽生根發芽並實現長久發展。

在貴安新區的政務綜合服務中心以及貴陽市各區、市、縣、開發區設立的多個諮詢台，都會擺放專責服務窗口的立牌，綜合受理台灣相關人員的政策諮詢、服務等事項。

據了解專責服務窗口有提供預約服務，能夠預定辦理時間還可提供「一站式」服務，為台灣企業提供企業申請資料等代辦業務，也幫助台灣企業解決急難問題。

在貴陽從事大數據領域的台灣人張孟洋就對這一新措施表示讚揚。他表示，開設專責的服務窗口將會提升台灣企業的幸福感，讓他們感受到被重視和歸屬感，進而吸引更多台灣企業來到貴陽發展。

如此，可以了解到此一措施體現了貴陽市政府對台灣人的關注和支持。進一步的促進兩岸經濟交流合作，推動台灣企業在貴陽市實現更好的發展。