在國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人士的努力下，台東鳳梨釋迦睽違638天終於恢復輸陸，但陸委會卻稱此舉是歧視其他縣市的農民，農委會主委陳吉仲更酸「不必自貶國格」，讓饒氣到在臉書撰寫長文反擊，網友也忍不住說「爛到爆，結果官越做越大」。

針對台東縣鳳梨釋迦恢復輸陸一事，陳吉仲日前在臉書批，大陸不以既有的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台來重新開放輸入鳳梨釋迦，反而以個案方式來開放，明顯是政治操作，「饒縣長居然還請各縣市農民都去台東縣政府登記，這是在配合中國而起舞。」

一席話讓饒慶鈴無法忍受，在臉書發文回擊，狂酸陳吉仲到現在還不知道自己是民間普遍認為最不適任的部會首長，在陳的帶領下台灣缺蛋缺水缺豬肉，農漁蔬果產銷失衡，台東縣努力讓鳳梨釋迦恢復輸陸，如果中央真的做得好，哪輪得到地方政府大費周章，更嗆「陳吉仲與其花時間辯解，何不多用點心為農民解決問題。勿忘，爾俸爾祿，民脂民膏。」

PTT鄉民也全都氣炸，狂罵「自己農產品賣不出去，別人想辦法賣出去就是隨對岸起舞喔？」「超無能的，只會拍馬屁搞政治」、「做越爛升越高真的不是唬爛」、「專長打擊政敵就能高升部長、大撒幣掩飾無能」、「史上最爛農主委非浪得虛名」。

國民黨立委參選人羅智強今（26）日更直接在臉書宣布，反貪腐監察院的第二告目標就是陳吉仲，「我將檢舉陳吉仲怠惰無能又無恥，導致農民損失慘重，看監察院敢不敢吃案！」