空中巴士全球執行副總裁、空中巴士中國公司首席執行官徐崗在第54屆巴黎航展期間接受大陸官媒新華社專訪時表示，此次航展釋放出航空產業復甦的明確信號，空中巴士一直堅持拓展中國市場，中國航空產業生態鏈具有全球競爭力，也將在航空業去碳化進程中迎來新的機遇。

「疫情之後第一次舉辦這樣大規模的國際性航展，給我最深的印象就是人山人海，大家都渴望交流，市場需求非常明確。」徐崗表示，空中巴士公司本月發佈的預測顯示，2023年至2042年預計新增約40850架客運和貨運飛機需求，其中，中國市場將新增約9440架，約佔全球份額的23％。

徐崗說：「疫情之後，中國航空市場迅速恢復，我們也期待和中國的航空公司客戶進行充分洽商。」

徐崗說：「疫情期間，中國航空產業生態鏈展現出堅強韌性，在種種不可預測的困難條件下，我們依然保證了生產的基本平穩運行。我們把天津的總裝線從生產A320、A319轉向了可以和A321共線生產。A321的機翼生產也開始本土化。」

從空中巴士中國研發中心簽約落戶蘇州工業園區，到空中巴士飛機全生命週期服務中心在成都開工建設，再到在天津建設第二條生產線，徐崗表示，空客與中國合作夥伴的合作範圍遍及全產業鏈，覆蓋採購、大部件生產及安裝、飛機總裝交付、飛機運行支援、航空服務合作以及飛機循環利用等各個環節。

「將來所有合作都是基於競爭力優先原則，競爭力的優化沒有止境，」徐崗說，「我們現在正在跟中國合作夥伴共同研討，進一步優化產品競爭力。隨著中國航空業的進一步發展，我們相信會湧現出更多有全球競爭力的供應商。」

關於本屆巴黎航展聚焦的航空業去碳化議題，徐崗認為，航空業去碳化將引領行業重塑，為航空產業復甦帶來強勁動力和新的增長點。

今年4月，空巴與中國航空油料集團有限公司簽署合作備忘錄，將加強中歐雙方在可持續航空燃料的生產、應用及通行標準制定等方面的合作。這一合作將提高當地可持續航空燃料產量，優化供應鏈，力爭到2030年將可持續航空燃料使用量佔比提高到10％。

徐崗說，「中國是生物燃料的資源富集國，將資源優勢轉化為具有全球競爭力的產品優勢，將有利於航空業去碳化目標的推進，我們也將從中迎來新的發展機遇。」

創始於1909年的巴黎航展是世界上規模最大和最負盛名的國際航空航天展會之一，每兩年舉辦一次。今年巴黎航展6月19日至25日舉行。