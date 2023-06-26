還記得在今年季後賽跟湖人「小皇帝」詹姆斯嗆聲慘遭「打臉」的灰熊前鋒迪昂布魯克斯嗎？儘管灰熊早已告知迪昂布魯克斯不再續約，他的自由市場行情似乎還算不錯，因為《紐約時報》資深記者史坦26日爆料，在今年自由市場開啟後，火箭仍是迪昂布魯克斯的頭號追求者。

身為灰熊防守悍將，迪昂布魯克斯選在今年季後賽首輪G2贏球後，公然嘲諷詹姆斯「已老」，結果隨著灰熊遭到湖人淘汰出局，布魯克斯選擇拒訪面對，隨後灰熊被爆不再跟他續約，讓他只能準備成為自由球員，等到美國時間7月1日自由市場開啟後找尋新東家。

就算都被灰熊無情拋棄，史坦今天強調，迪昂布魯克斯還是想要追求一份起薪高於1240萬美元的合約，目前最有可能出得起的球隊當屬火箭，畢竟火箭也需要一名防守型老將帶領年輕球隊成長，除了火箭以外，目前也傳出活塞有意招募布魯克斯，看來他暫時不會落到沒人要的窘境。