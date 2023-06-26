據大陸中央氣象台26日指出，25日，華北高溫明顯減弱，37℃以上的高溫主要出現在內蒙古東部和吉林西部一帶。預計今日華北、黃淮仍可享受片刻清涼，但從明天27日開始至7月初，京津冀、山東等地部分地區仍將繼續受到高溫炙烤，高溫強度與端午假期相當，局地氣溫依舊會突破40℃，並有可能打破歷史極值，具有一定極端性。

大陸氣象專家提醒，此次北方高溫再度來襲，持續時間長、高溫強度強，同時隨著副熱帶高壓北抬，江南、華南等地將受到副高控制，氣溫也較前期明顯升高，悶熱感加強，應做好防暑降溫的措施。

降雨方面，南方本輪強降雨過程到26日基本結束，雨勢變緩，但新的降雨過程已在醞釀之中。預計27日至7月1日，西北地方東南部、四川盆地、江漢、華北、黃淮南部、江淮、貴州及東北地區等地有小到中雨，部分地區大雨或暴雨，局地大暴雨，上述地區局地伴有明顯強對流天氣過程。

據大陸氣象局國家氣候中心稍早消息，今年6月以來截止到22日，全大陸共有183個國家氣象站日最高氣溫突破月極值，46站突破歷史極值，華北地區日最高氣溫突破歷史極值均出現在6月22日。

其中22日京津冀及山東氣溫一路走高，多地超過40℃，北京湯河口、天津大港、河北廊坊、山東沾化等17個國家站最高氣溫突破歷史極值。