台灣人熱愛去日本旅遊，距離近且食物又好吃。不過律師林智群今天分享，帶全家去日本玩時遇到一群台灣人在居酒屋吃飯大聲聊天，當自己家，讓同為台灣人的林智群超尷尬，趕快買單走人。

林智群今天在臉書表示，帶全家人到日本玩，剛好飯店附近都是居酒屋，不想走太遠決定選一家進去吃晚餐，一進到居酒屋，裡面的人雖然有在聊天，但都是小小聲的，吃到一半進來7、8個台灣人，從口音加上聊天內容，判斷應該也是觀光客。

林智群說，誇張的是，這群台灣人聊天聲音大到整個居酒屋都聽得到，根本當成自己家，讓同樣身為台灣人的林智群感到尷尬，大嘆「還是趕快買單走人，比較不會感到尷尬，沒人對你們聊天內容有興趣好嗎。」

貼文PO出後，不少網友看了很有感，在底下留言，「真的，我在京都旅行時，一早正享受古都的寧靜，結果迎來了一群台灣人大聲在街頭嚷嚷，就像在巿場叫賣一樣」、「去日本旅遊用餐時，最怕就是有台灣人也在，情形就差不多是這樣，有遇過的一次就嚇到」，不過也有人反駁「但是我在日本居酒屋，幾乎沒人小聲講話，特別是上班族」、「在大阪居酒屋的日本人可是非常熱鬧的」。