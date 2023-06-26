台南安平亞果遊艇城的餐廳位在3樓，取名「亞果薈 managed by 君品Collection」中餐廳，室內外共設有148席座位，內裝以古典建築的幾何理性、精巧工藝和裝飾主義發想規畫，運用穹頂、哥德式、拱肋三大元素，在空間布局、形態、家具和工藝品中形成有序系統。

亞果品牌故事來自於希臘神話中，載著英雄們找尋黃金羊毛的船「阿戈號」（ARGO），位於1樓的黃金會所（Argo Club House）宴會廳以希臘神話命名，空間設計以安平港繾綣的波光粼粼和翻滾的風與浪花交織為主軸，預估可納200人座位。

雲品總經理丁原偉表示，看好台南古都旺盛的觀光潛力與餐飲消費實力，公司深耕台南、持續拓展委託經營新據點，繼安平區馬雅各長青公園附近的「宜樂安平」委託籌備案後，再與亞果遊艇簽約、耕耘台南旅遊重地之一的安平區。

丁原偉指出，此次宣布的亞果遊艇委託經營案，將為雲品第11處、台南第2處委託經營據點，總計共有宴會200席、餐廳148席的餐飲席次，未來甚至能運用碼頭與遊艇規畫，進行前所未見的創新餐飲服務與體驗。

亞果遊艇總經理唐玉書表示，身為台灣最大遊艇會品牌，亞果期待海納百川、與更多國內外最優質品牌合作，「強強聯手」共同打造台灣海洋休憩產業的新藍海商機。此次能與連5屆獲米其林三星殊榮的君品Collection團隊合作，令人對亞果黃金會所充滿期待與信心。

雲品目前受理的委託經營案，共有星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業、頂級民宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理等五大類型，此次宣布的亞果遊艇委託經營案將為雲品第11處委託經營案，將能共同提升台南餐飲旅遊的市場能見度。

此外，看好疫後觀光餐飲業復甦，雲品表示，也有許多對於永續、環保與文化藝術經營理念的業主，正與雲品積極洽談委託經營案中，分別在北、中、南、東部共有10處案源討論提案中，看好「君品Collection」未來將能為雲品擴展更多市占率與品牌能見度。