永豐台灣ESG低碳高息40 ETF基金擬任經理人張怡琳表示，息收型產品是台灣投資人的心頭好，尤其近年來ETF投資工具盛行，高息ETF更是投資人喜愛的存股標的。時勢所趨，高息ETF除了成分股涵蓋高股息標的之外，也衍伸出ESG、低碳等篩選條件，在追求息收的同時，也能兼顧到市場趨勢。

張怡琳分析，比較台股主要3個高股息指數，回測過去2019/7/1-2023/4/28間，擁有高息+ESG+低碳三因子的年化報酬相對出色，年化報酬率可達17.2%。而許多高股息指數在追求高股息的同時，可能會為因此犧牲掉總報酬，但是特選臺灣ESG低碳高息40指數，同時兼顧了股息以及總報酬，期間指數總報酬達83.5%，顯示在永續議題的驅動下，低碳及ESG的表現，確實會影響投資表現。

因為永續經營概念越來越被大眾認可，所以高息ETF追蹤之指數，相較起初單純依股息殖利率作為篩選因子，進階到ESG+股息的雙因子指數，如今更進一步，納入低碳的篩選條件，且門檻更為嚴苛，成分股能夠真正納入具備低碳能力、競爭力相對強的企業。

永豐ESG低碳高息ETF(00930)成分股精選出台股40檔低碳且兼具高股息的優質標的，並依照殖利率與市值綜合排序，並備有雙月配及收益平準金，適合追求長期穩定存股與碳金趨勢的投資人。

投信公司為了讓舊投資人和新投資人，都可以領到一樣的股息，防止新投資人大量湧入，稀釋掉舊有投資人原本的股息，因此有收益平準金機制。