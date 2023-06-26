一名女網友稱婆婆年紀超過6旬每天穿小洋裝、迷你裙，直言「沒人要看妳那垂到快肚臍眼的布袋奶」，還說小姑每次都稱讚婆婆穿著，認為對方只是想搶遺產，她相當不以為然；沒想到網友一致砲轟她多管閒事，「現在不穿，更待何時，人生就一次，自己開心就好」、「婆婆要怎麼穿是她的事」。

「我真不知該怎麼說巫婆！」該女網友在「匿名公社」發文表示，她的婆婆今年已經超過60歲，卻整天穿著小洋裝、迷你裙出門，她怒批「自以為很好看很潮，拜託好嗎，沒人要看妳那垂到快肚臍眼的布袋奶」，還稱婆婆大腿上都是橘皮跟皺摺，讓她完全看不下去。

該女網友說婆婆每次都是這身打扮與家人出門去玩，她根本不想站在對方旁邊，認為相當丟臉，而她的小姑卻一直誇獎婆婆穿得好看，她發文直言「兩個人像神經病一樣猛誇對方，也是啦，想搶遺產就要超前部署，好啦妳很厲害啦！」質疑小姑是故意討婆婆喜歡，只為了其遺產。

其他網友紛紛原PO「好可怕的多管閒事」、「人家60歲愛怎麼穿是她的自由度，她實現了穿著自由，關你X事」、「穿什麼服裝還要經過妳的嘴？是穿到妳的裙子嗎」、「現在不穿，更待何時，人生就一次，自己開心就好，給你個建議就是少給別人意見」、「妳這種人才是心口最毒，真醜陋」、「管好自己的事，你的婆婆要怎麼穿是她的事」、「有事嗎？！以後就會換你兒女這樣說你了」。