充滿紐約風情的New York系列River藍寶石鑽石戒指，呼應流經紐約市的哈德遜河。（Harry Winston提供）

充滿紐約風情的New York系列主推一款River藍寶石鑽石戒指，以圓形明亮式切工藍寶石搭配長形切工鑽石的交錯線條，勾勒宛如川流不息的哈德遜河，河水的東邊是曼哈頓，西邊是紐澤西，呼應著紐約源源不絕的熱情與活力。

以藍寶石點綴的海瑞溫斯頓Crossover系列戒指，則以鑽石構成交錯的線條，上面鑲嵌一顆顆散發優雅光輝的藍寶石，點與線的完美構圖，充滿趣味。女人味十足的勿忘我Forget- Me-Not系列珠寶，則頌讚大自然春季繁花盛開之美，以藍寶石打造繽紛花朵的迷人光彩。

海瑞溫斯頓勿忘我Forget-Me-Not系列藍寶石和鑽石耳環。（Harry Winston提供）

絢漪錦簇Sparkling Cluster系列珠寶向來的海瑞溫斯頓的經典代表作，以清澈的藍寶石、海水藍寶石以及耀眼鑽石，從淺到深的豐富色彩層次，打造令人陶醉於藍色世界。

海瑞溫斯頓Crossover系列藍寶石戒指，一顆顆藍寶石不對稱排列，別具美感。（Harry Winston提供）

近來身價不斷上場的海水藍寶石，火光純淨無暇、色澤光采動人，如海水般清澈光彩，一只以8.35克拉枕型切工海水藍寶與12顆總重約1.46克拉水滴型鑽石打造的戒指，完美展現海瑞溫斯頓精湛鑲嵌工藝及奢華設計美學。