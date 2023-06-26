鈺德今天舉行股東會，鈺德原以預錄光碟片業務為主，近幾年公司啟動轉型，朝綠能及文創事業發展，其中綠能部分，公司於2018年10月投資厚聚能源開發公司，跨入太陽能系統業務，之後再整合錸德(2349)集團的錸洋科技，目前厚聚除在太陽光電產業增加公有及大型房地舍標租(已申請第一型電業，目標是持有單一案場2MW以上，以及第一型電業電廠為主，並可搭配儲能系統做光儲案場)，在太陽光電設置工程承攬方面，市場上大型資金方已漸要求EPC規模及資本額，厚聚有機會承攬大資金方EPC工程統包案，目前厚聚主要是以代工代料方式參與EPC工程統包案，並向外承接孤兒案場維運及工程承攬後續接案場20年維運。

在文創餐飲方面，大樂司文創包括文創商場的自有品牌營運及商場招商場域運營管理，以及餐飲的自創品牌(連鎖品牌和專門店）與既有品牌合作(通路品牌/投資)。

去年綠能業務佔鈺德營收比重約28%，餐飲約佔23%。今年雖然太陽能案場增加較少，但總案場已達320個，加上疫情過後內需市場大爆發，帶旺文創餐飲業務，鈺德預估，今年綠能及文創餐飲業務佔整體營收比重有望挑戰60%。

鈺德今年第1季稅後盈餘為2946萬元，每股盈餘為0.2元，累計前5月合併營收為4.49億元，年增4.11%。

展望下半年，羅宜富表示，下半年看起來還不錯，應該會比上半年好，全年業績也會比去年好。

鈺德111年每股盈餘為0.71元，今天股東會也通過每股配息0.5元。