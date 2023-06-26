根據韓聯社旗下財經新聞部Yonhap Infomax彙編數據，三星電子在4月至6月的營業利益估達0.1兆韓元，約0.76億美元，較去年同期14.09兆韓元，可能巨幅減少99.3%。

同時，三星負責晶片產業的半導體暨裝置解決方案（DS）事業部，可能會產生3至4兆韓元營損金額。不過，應該會比上1季虧損4.58兆韓元要少一點。獲利前景黯淡，全球晶片業務持續不振，消費者以及公司行號在通貨膨脹還是居高不下，加上景氣前景混沌不明，科技產品的支出仍不見放量。

全球最大記憶體晶片以及智慧手機製造業者三星，上季獲利結果是14年以來最差。當時，在公布此季報前幾周，三星一度表示正在縮小產能，希望能安度記憶體晶片供過於求的難關。

另方面，SK海力士本季應該會出現連3季營業虧損情況。也就是說，繼2022年第4季虧1.89兆韓元，以及2023年第1季大虧3.4兆韓元之後，這1季預估繼續虧損2.86兆韓元。

韓國KB證券卻樂觀以待，認為三星虧損首季已觸底，第2季DRAM產能將超越預期，庫存水位也將開始下降。NH投資證券則認為，SK海力士有機會看到DRAM以及NAND產品平均售價回升，將有助第3季虧損金額大幅收斂。