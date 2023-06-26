如興因無法如期繳交2022年第2、3季財報，從去年8月18日起停止交易，證交所也要求如興必須在期限內繳交財報，否則將面臨下市危機。
而證交所在端午節前(20)日發布新聞稿指出，如興先前未依規定在期限內公告申報2022年度、2023年度第1季財報，股票經停止買賣在案，但如興已在6月19日完成2022年度、2023年第1季財報申報公告，因此自26日起恢復交易。
如興111年合併虧損43.58億元，EPS為-5.32元；今年首季合併虧損為5.4億元，EPS為-0.66元。
牛仔褲代工製造大廠如興(4414)在股東會前(6/30)，完成2022年度、2023年第1季財報申報公告，證交所也在上周宣布，如興自即日(26日) 起恢復上市股票買賣，但因2022年度財報顯示淨值低於股本2分之1，因此仍維持全額交割不變。今早如興股價一開盤就亮燈漲停，漲停價為3.21元，而掛漲停買單逾萬張。
如興因無法如期繳交2022年第2、3季財報，從去年8月18日起停止交易，證交所也要求如興必須在期限內繳交財報，否則將面臨下市危機。
而證交所在端午節前(20)日發布新聞稿指出，如興先前未依規定在期限內公告申報2022年度、2023年度第1季財報，股票經停止買賣在案，但如興已在6月19日完成2022年度、2023年第1季財報申報公告，因此自26日起恢復交易。
如興111年合併虧損43.58億元，EPS為-5.32元；今年首季合併虧損為5.4億元，EPS為-0.66元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。