如興因無法如期繳交2022年第2、3季財報，從去年8月18日起停止交易，證交所也要求如興必須在期限內繳交財報，否則將面臨下市危機。

而證交所在端午節前(20)日發布新聞稿指出，如興先前未依規定在期限內公告申報2022年度、2023年度第1季財報，股票經停止買賣在案，但如興已在6月19日完成2022年度、2023年第1季財報申報公告，因此自26日起恢復交易。

如興111年合併虧損43.58億元，EPS為-5.32元；今年首季合併虧損為5.4億元，EPS為-0.66元。