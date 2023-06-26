執行人員曾到林男嘉義縣竹崎鄉住處，未查到可供執行財產。（執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

執行署行文保險公司，最後由保險公司將林男欠繳金額開立支票抵繳酒駕罰鍰。（執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林姓男子5年內被查獲3次以上酒駕，不但駕照被吊銷，還被判終身不得考領駕駛執照，得知自己因此被開罰21萬元，男子卻置之不理，林母也說無力代繳，執行署嘉義分署追查出林男有一張美元保險，解約金換算逾台幣143萬餘元，行文保險公司要扣押受益給付，結果林男仍不理不睬，最後以終止部分保險契約方式，由保險公司開立支票抵繳酒駕罰鍰。

執行署嘉義分署表示，嘉義市林姓義務人2021年9月17日上午11點多，酒後騎他人機車，行駛在嘉義市湖子內路與健康九路口時被警察酒測攔檢，酒測值超標，經查他5年內被查獲3次以上酒駕，又被吊銷駕駛執照，因此被重罰21萬元罰鍰，且終身不得考駕駛執照，但林男被裁罰後不繳罰鍰，由嘉義區監理所移送行政執行署嘉義分署強制執行。

嘉義分署受理後，先通知林男繳納但他不予理會，執行人員又到他竹崎鄉住處，未查到可供執行財產，現場林男母親表示，兒子生活所需仍由其負擔，之前也替他還過很多債務，言談中透露出些許無奈。

執行人員詳細調查林男財產，透過高額壽險資訊連結作業，發現林男有投保2件有效人壽保險契約，其中2件美元保險契約的保險解約金約美元4萬7846元，換算成新台幣逾143萬餘元。

執行人員立即核發執行命令予保險公司，扣押該筆保險契約的保險金等受益給付，保險公司即依執行命令扣押保險給付並且通知林男，同時間執行書記官也一再通知林男已扣押到保險給付，表明如仍不繳納，只有在欠繳金額範圍內終止保險契約，以部分保險給付金額抵繳罰鍰，因林男始終不出面，也不表示任何意見，執行人員最後函文保險公司終止部分保險契約，由保險公司將林男欠繳金額開立支票抵繳酒駕罰鍰。

嘉義分署強調，酒駕裁罰案件持續強力執行，會以扣押存款、薪水、扣押保險契約債權、查扣車輛、查封拍賣土地房屋等各種執行手段，讓酒駕者為他的害人害己行為付出代價，再次呼籲民眾千萬勿存僥倖心態。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！