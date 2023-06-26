新房庫存消化需要多久？從上海易居研究院25日發佈的《百城住宅庫存報告》來看，雖然上海僅需要5.7個月、杭州6.1個月，但部分城市如景德鎮、西寧則需要5年以上，即便山東日照、河北香河也要超過4年。調查的100個城市中有68個城市去化週期超過14個月，意味有近7成城市的房屋銷售狀況較為困難。

值得注意的是，在第2季新房交易全面承壓之下，大陸多地庫存走勢卻一反常態、不增反降。截至5月底，100個城市新建商品住宅庫存總量5萬0505萬平方公尺，較上月減少0.6％，也比去年同期減少3.6％，各自出現連5個月、連4個月的下降。

根據數據顯示顯示，海口、深圳、合肥和三亞等重點城市庫存增速較去年同期高，其中原因各不相同。部分和相關城市重啟開發投資工作有關，如海口和三亞；以深圳為代表的部分城市新盤供應加大帶了庫存上升，也有部分城市或和市場交易略疲軟有關。

相反包含肇慶、瀋陽、中山、長春和蘇州等城市的庫存有所下降，其中肇慶降幅達到30％，特別是去化存在困難甚至面臨保交付壓力的鄭州更較去年同期下降17％。

據每日經濟新聞報導，一邊是二三線城市庫存下降，另一邊則是高企的去化壓力，百城中近7成城市去化遇到困難。報告顯示，有68個城市去化週期超過14個月，即意味著近7城城市的房屋銷售狀況較為困難。景德鎮、西寧、日照等人口流入少、城市能級低的城市，購房需求並不強勁，去庫存週期偏高。

這也導致部分城市已經開始調整政策、支持去化。除南京、合肥、鄭州、杭州部分區縣等放鬆限購外，6月15日福州福清出臺新政，取消限售、支持合理住房消費。其中提到，結合新建商品住房庫存實際，落實最低購房首付比例和貸款利率政策等，甚至鼓勵舉辦房產推介會，營造促進住房消費的市場氛圍。