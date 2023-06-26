日前藝人黃子佼爆出性騷擾，隨後在臉書發布3段影片，爆出多位藝人的黑料，其中包含大小S疑似吸毒的指控，讓網友開玩笑道：「原來汪小菲說的都是真的」。此外，汪小菲也火速來台探視家人，而他和媽媽張蘭海外連線直播，間接證明了自己在台灣， 25日他在微博上曬出一張同框愛女的照片。

昨（25日）汪小菲在微博上曬出一張和女兒相隔8年的時間，於同一個地點所拍下的對比照，寫下：「華山藝文中心，同一個地方，八年前，八年後。」只見照片中，8年前的汪小菲抱著寶寶，而8年後，女兒已經長大，一旁的汪小菲則是戴墨鏡摟著女兒，感情看起來相當好，曬照的同時也不忘將其臉上打上馬賽克。

照片曝光後，網友也紛紛留言表示，「小菲看起來可開心了」、「這次學聰明了，給孩子臉部打馬賽克」、「能看出汪小菲很愛孩子」。此外，更有不少網友提醒，「小菲哥，善意提醒一下，小女孩現在要穿學生那種小內衣了，小女生哦，爸爸容易忽視這方面，現在應該是發育時期。」汪小菲也親自回應：「有穿小背心，半年前就穿了，好，我幫玥再買幾件。」

事實上，汪小菲相當掛心兒女的成長，若遇到相關情境容易觸動到他的內心。日前汪小菲才在直播中關心身為人母的女員工：「這麼晚還在播太辛苦了，能陪孩子嗎？」員工不僅笑著表示不辛苦，還說道：「每天早上還是可以送孩子上學。」沒想到這番話讓一旁的他立刻掉淚，員工還急忙起身遮住鏡頭，安撫他的情緒。

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