據澎湃新聞報導，6月25日，第十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任寧吉喆在中國人民大學中國宏觀經濟論壇（CMF）季度論壇（2023年中期）上表示，宏觀調控的重點要針對經濟生活當中存在的困難和問題，重要的是幫助微觀企業解決實際困難，推出宏觀政策宜早不宜遲。

寧吉喆表示，應該充分肯定今年以來經濟連續復甦態勢的基本面，比如，疫情後消費很強勁地恢復性增長，生產方面，服務業的較快增長拉動了生產的增長，另外，第一季GDP增速在幾大經濟體中走在前列、出口保持基本增長。

不過，寧吉喆也指出，要看到當前經濟恢復的基礎還不牢固，最主要的表現是目前經濟增長尚未回到正常區間，去年經濟增速為3％，今年一季度增速4.5％，「要彌補去年增長不足造成的欠缺，（今年）還需要更高的增長率，目前看，我國經濟仍然處於下行壓力比較大的區間。」

寧吉喆表示，當前經濟恢復還存在不平衡問題，主要表現在消費領域大宗消費恢復滯後於聚集性、接觸性、流動性消費，同時，從需求看，投資的恢復滯後於消費的恢復，按投資類別分，民間投資恢復又不及大項目投資恢復，此外，工業恢復不及服務業、居民收入增長滯後於經濟增長、青年勞動力就業復甦滯後於主體勞動力就業、1-4月份全國規模以上工業企業利潤下降20.6％以及企業應收帳款、企業產成品庫存持續增長等。

「微觀生產經營的這些指標給我們敲響了警鐘，雖然目前宏觀指標總體穩定，但微觀發出的信號使我們看到微觀生產經營困難還是很大的，這也是與市場預期不穩、市場信心不足有相關性的。」寧吉喆說，「目前必須採取措施鞏固經濟恢復的基礎，針對性地解決問題。」

寧吉喆建議，要堅持問題導向，針對經濟生活中存在的實際困難來堅持宏觀調控的方向，明確宏觀調控的重點，加大宏觀調控的力度，把握宏觀調控的節奏。「堅持方向就是堅持逆週期調節的宏觀調控方向，宏觀調控是應對經濟週期，當前就是要推動經濟運行的持續恢復，促進經濟增長回到正常區間。這應該作為宏觀調控的方向不能動搖。不能因為經濟恢復在某些領域取得了成績，這個方向就產生了動搖，有些政策要退出等。」

寧吉喆進一步指出，宏觀調控的重點應該放在針對經濟恢復不平衡問題上，比如，比如大宗消費滯後，要進一步促進消費特別是大宗消費恢復，民間投資一下再下，對民間投資、民營企業的大政方針要盡快落地……「宏觀調控最後要落實到微觀，重要的是幫助微觀企業解決實際困難問題。」

寧吉喆還建議，要加大宏觀調控力度，「力度小了不行，要防止悲觀預期自我實現，防止經濟螺旋式收縮的狀況發生。」此外，要把握宏觀調控的節奏，出台宏觀政策「宜早不宜遲」，「能早出的政策早出，能快出的政策快出。」