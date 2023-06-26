香港搖滾樂隊Beyond前成員黃家駒，1993年在日本錄製節目時從高台墜落，享年31歲，而在他離世30年之際香港無線播出特別節目《永遠光輝 黃家駒》，但香港歌手肥媽（瑪俐亞）自稱透過黃家強來電透露，是黃家駒為自己寫的歌，對此，黃家強發文反駁「關於我的都是謊言」。

根據《香港01》報導，香港無線播出特別節目《永遠光輝 黃家駒》，播放出許多BEYOND與黃家駒生前片段，其中歌手肥媽透露去年接到黃家駒胞弟黃家強來電表示，黃家駒生前寫過一首歌送給自己，但當時沒有發布歌曲，因此希望為了紀念黃家駒，讓這首歌曲全球發行。

此外，她提到，自己忙到錄音前兩天才聽歌「我聽了兩次去（錄音）就完成了，我覺得他都有幫我，我沒想到他會寫這首歌給我，很觸動我的心，真是我的榮幸」。

對此，黃家強今（26）日上午透過個人臉書發文怒斥該媒體報導「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能『感動』人」並在留言區強調，「是這個風雨飄搖的時代，我希望做人能無愧於心」。

黃家強透過臉書反駁。(圖/擷取自黃家強臉書)

貼文曝光後，許多粉絲留言怒批「原來是假的，真是無恥，利用大家懷念家駒，製造自己存在感」、「明白了，我收看時就覺得奇怪，想說怎麼都沒聽過，再加上那特輯有頭無尾，有點失望」。