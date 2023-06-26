桃園市八德區議員許家睿今發文爆料，短短2個月內自己辦公室的女助理接連發生4起被性騷擾案件，對方皆為工作往來的桃園市府公職人員。（圖取自許家睿臉書／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區議員許家睿今發文爆料，短短2個月內自己辦公室的女助理接連發生4起被性騷擾案件，對方皆為工作往來的桃園市府公職人員，4起案件中有3個不同的助理受害，其中有2次為同1人所為，讓他相當訝異與憤怒，因此決定站出來替助理主持公道，直呼這次讓我們一起勇敢。

許家睿表示，自己也當過助理，很清楚助理夾在民眾與龐大官僚機器之間的處境，有時候縱使充滿無力感，也要用盡全力替民眾爭取服務的機會，或許就是因為這樣的權力不對等關係，才讓這些資深官員養成職場性騷擾女性助理的習慣。而在政治圈全面檢討性平問題的當下，仍然有人仗勢著自己資深，就肆無忌憚欺負、騷擾新科議員辦公室的年輕助理。

「5月23日環保局某股長言語性騷擾」，許家睿説，助理A因1件單純的營建工程導致路面泥濘的選服案件，遭環保局某股長言語性騷擾。

A助理比本該主管此案的環保局人員先一步到了現場，依照事實陳述，回報自己也被現場工程車的汙泥飛濺到衣物，環保局某股長便說「 真的哦，那你來我家換衣服洗，啊要在我面前換哦」，資深男性公務員第一時間不是趕快派員到現場稽查，而是藉機騷擾電話那端，急著幫民眾解決問題的年輕女助理。

「6月19日市府某顧問肢體性騷擾」許家睿表示，這件事情發生在議會警政衛生小組的考察途中，以下是助理主訴，B、C還原事件過程。

考察第一天晚上的KTV聚會，B、C精神不濟、本想婉拒，但怕不參與會影響日後公務往來關係而勉強赴約，也因此較晚抵達集合地點。到了集合地點，市府某顧問便對著B、C說「B、C你們2個遲到要抱一下哦」，B雖然側身閃開，但還是被強行擁抱。到KTV後，某顧問跑去坐在B跟C旁邊，一直湊在他們耳邊說「沒關係、沒關係，我會保護你們」，同時卻時不時伸出手，作勢要跟B、C十指緊扣，想躲開還被某顧問抓著手臂借力靠近。

後續某顧問又找C一起跳舞，途中假借講話卻趁機抱住C，C被強行擁抱，想掙脫卻無法反抗，之後消防局李股長注意到C的求助，協助把某顧問支開，C才順利掙脫。後續某顧問睡著，衛生局陳專委告訴B和C「如果你們覺得無聊可以先默默離開沒關係，他們都是點老歌，怕你們無聊」，B及C助理聽到專委這樣說，也看見某顧問睡著，才放心的先行離開返回飯店。

許家睿批評，某顧問說好的保護，卻成為騷擾他人的保護傘，1個中年的男性主管級公職人員，可以強迫年輕女性助理與他十指緊扣，並且強行抱著對方，施加在受害者身上的力道，甚至得要旁人協助支開才能脫身，受害助理在性別工作平等案件申訴書寫著「某顧問也假借跟我說話，強行從正面擁抱我，本人想掙脫卻無法動彈」，助理事後說，KTV集合遲到的原因是因為本來不想赴這個約，但擔心日後有業務交集，無法順利互動才勉強赴約，這又是另種權勢不對等。

「6月20日環保局某股長肢體性騷擾」，許家睿表示，助理C於申訴書中寫道「逐桌敬酒時原站在本人右手邊，欲移動到左手邊時，手卻借勢撫摸本人肩膀及背部」，這是助理A事件，同一位股長的不當肢體動作。

許家睿表示，以上這些案例都已經造成他3位助理身心不適，環保局程股長更是累犯，在他的助理當中，就有2位反映遭到他的不當言語或肢體動作的騷擾，上周已經協助A、B、C共3位受害助理完成通報程序，申訴書皆已送至勞動局，這些性騷擾的公職人員有些是前政府時代留下來的，並無針對張市府的意思，盼市長張善政妥善處置、全面針對個案與整體市府公務體系的性平、性騷防制機制進行檢討。

許家睿表示，身為男性從政人員，有時候也會遇到令人不舒服的各種騷擾，可以體會助理的處境，也同樣了解一個剛剛踏入政治圈、懷抱著熱情的年輕助理，面對這個職場的陰暗面，會產生多少自我懷疑，另也希望各界不要把這些案例做政治解讀，政治圈職場性騷擾、性平問題是不分黨派共同需要面對的問題。

對此新聞處長羅楚東表示，市府今早得知該消息後，已啟動相關性平程序，會嚴正面對該問題。