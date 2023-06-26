新北市新莊地政事務所針對捷運新莊蘆洲線、環狀線等16站，統計近三年各站周邊500公尺內的9600餘筆實價登錄資料，以幸福站買賣移轉量1316件最多，專家表示，幸福站緊鄰頭前、副都心2大重劃區，具有交通優勢，生活機能也漸發展完善，因此吸引在地、外來客青睞。

根據新莊地政事務所統計，環狀線的幸福站近三年買賣移轉量1316件居冠，建物面積在20-40坪間的大樓華廈，成交均價每坪51-58萬元之間、平均總價2015萬元；新蘆線則以台北橋站933件最多，成交均價每坪55-56萬元之間、平均總價1738萬元。

信義房屋幸福捷運店專案經理李逸凱表示，幸福站緊鄰頭前重劃區與副都心重畫區，皆為屋齡較新的住宅大樓，坐擁四座綠地，周邊街廓棋盤式規劃，道路整齊劃一，也因有捷運的交通優勢，具有新莊蘆洲線、環狀線、機場捷運線的三鐵優勢，因此在地的購屋族群與外來的購屋族群詢問度很高。

區域內主要物件以預售屋至屋齡12-13年的社區大樓居多，預售案新推案多突破6字頭居多，部分新案有開價7字頭，而新古大樓的單價區間約在55-60萬，若是大坪數物件，單價則落在50-55萬之間，因為大部分的產品規劃2-3房，坪數適中，連帶總價門檻不高，吸引來自北市、鄰近新北板橋區的外溢購屋族群。

李逸凱觀察，近期購屋族大多是總價考量，小坪數的產品詢問度高，總價只要符合1500-2000萬預算內多能接受，因為釋出物件少，也不太考量建商品牌。此外，因市場回歸剛性需求，首購族居多，置產客有越來越少的跡象，因此只要總價符合需求，消費者多會買單，而隨著景氣震盪，位於捷運站周邊的物件釋出越來越少，屋主若是沒有資金急用不一定需要出售，也因區位條件優良，出租也很容易。

而周邊的生活機能也逐漸成形，李逸凱表示，幸福東路有新開幕一間規模滿大的全聯購物中心，也有藏壽司、星巴克等，明年會有麥當勞等連鎖店，而過一條馬路思源路即是舊商圈，從早到晚食衣住行機能皆可滿足。