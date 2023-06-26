侯佩岑近期成為童書繪本作家，她日前在MOMOTV李四端主持的《大雲時堂》提到過世的外婆，一度淚崩說不出來，也透露因為外婆，讓她想把長久在內心醞釀已久的故事寫出。昔為新聞主播的她，也坦言因為缺乏自信且胸無大志，被動的從事主播、主持人和演員等工作，現在回想仍覺得自己在媒體圈格格不入，她也爆料當主播時，幾乎每兩周都會向老闆辭職一次，受到鼓勵之後才繼續撐下去。

侯佩岑說，過去外界給她的標籤或是受到框架影響，內心有壓力，現在學習真心觀察好的一面，偶爾也給自己難過的時間。她在這兩年開始學習肯定自己，傾聽內心的聲音，「我真的忘了自己喜歡什麼」，她坦言對事情沒有主導心也沒有信心，為何如此？她表示可能是遲來的醒悟：「我不想讓人失望，雖然是開心地做事，但沒有自滿。」而且她對自己頗為嚴苛，一直處於反省的狀態。

她在童書內撰寫的「關於外星人與魚相遇與離別」故事，是有感於外婆過世所寫。她說，其實相遇得到，愛是祝福，不一定永遠在一起，但這份愛永遠存留在心中的某個房間，而書中

的魚就是描述自己，不敢走出舒適圈，但想要被看見、被聽見。她曾分享書中故事給兒子，也聽過其他小朋友的迴響，意外發現多數讀者的感想都是悲傷，「但是我想傳達，難過很正常，分離都會捨不得，但相遇是溫暖的，即使雙方不在身邊也會住在心裡，不是分離就是不相見」。

如今的侯佩岑，經過一番醒悟，不再像過往總是在面對事情時躲起來，而是學會「關注自己」、「肯定自己」和「勇敢表達自己」，希望活出世界定義以外的美好。目前最想做的事？她笑說想挑戰喜劇演員，「我真的是幽默的，雖然有些人覺得不好笑」。