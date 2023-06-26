巴基斯坦富商父子搭乘鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）不幸喪命，原先家屬表示19歲男孩對這趟旅程「十分恐懼」，為了討好父親才上船，不過他的母親克莉絲汀（Christine Dawood）在這起悲劇後首度受訪表示，兒子「想參加很久了」，還帶了魔術方塊上船，計畫在深海破解，打破金氏世界紀錄。

家屬先前表示，19歲巴基斯坦男孩蘇爾曼是為了討好父親才登上泰坦號。

「泰坦號」疑似內爆，包括巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）及19歲兒子蘇爾曼（Suleman Dawood）確定罹難。先前蘇爾曼的姑姑阿茲梅（Azmeh Dawood）稱，蘇爾曼對這趟旅程「十分恐懼」，但因適逢父親節，為了討好父親而登船。

不過英國廣播公司（BBC）25日播映蘇爾曼母親克莉絲汀的專訪，克莉絲汀表示，兒子「真的非常想去」。

Teenager on sub took Rubik's Cube to break record, mother tells BBC https://t.co/U60DFA4ujS — BBC News (UK) (@BBCNews) June 25, 2023

她說蘇爾曼還帶了魔術方塊登船，原本已經申請要打破金氏世界紀錄（Guinness World Records），在深海中破解魔術方塊，丈夫達伍德也帶了相機要記錄這一刻。

她說兒子很愛玩魔術方塊，隨身攜帶，而且能在12秒內破解，他曾告訴家人：「我要在3700米深的鐵達尼號破解魔術方塊。」

家人形容達伍德及19歲男孩蘇爾曼是英雄。

這是悲劇發生後克莉絲汀首度接受媒體專訪，她說原本是她要和丈夫參加此行，但原定行程因新冠疫情取消，後續她就退出讓兒子參加，「因為他真的很想去」。

18日上午這對父子準備登上泰坦號出發前，克莉絲汀與17歲女兒阿莉娜（Alina）還在母船「極地王子號」（Polar Prince）上與兩人有說有笑及擁抱，「我真的很為他們開心，因為他們真的想做這件事很久了」。

她也描述丈夫對世界非常好奇，會要全家人一起看紀錄片，「他像孩子般興奮」。

克莉絲汀描述丈夫達伍德（Shahzada Dawood）對世界充滿好奇。（資料照／路透社）

克莉絲汀說救援隊搜索期間，她和女兒就待在極地王子號上，隨著搜救行動從充滿希望到變成絕望，她說自己大概是在氧氣耗盡的96小時門檻過去後失去希望，她當時傳訊息給家人：「我準備迎接最糟情況。」女兒則是在美國海岸防衛隊回報找到殘骸時才徹底絕望。

克莉絲汀說，接下來她和女兒將學習破解魔術方塊，以紀念兒子，她也打算接續丈夫的工作。

訪談尾聲克莉絲汀深深吸了一口氣：「我真的、真的很想念他們。」