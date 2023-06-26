高雄一間知名殯葬禮儀公司的男職員4年前假藉要教導新進女職員如何替往生者穿壽衣，在值班室內稱互相扮往生者練習，他卻趁女方躺下時，稱讓對方體驗往生者被按摩的感覺，直接朝對方指侵、掐奶，女生還控訴另遭對方3次猥褻，法官一審判3年10月，二審多一項制猥褻罪，改判4年2月。

根據判決書，男子任職某知名殯葬公司南部分公司禮儀師，被害人女子是新進員工，並由他負責指導。未料男子在4年前7月某日，以教導對方替往生者穿壽衣為由，在公司男值班室內，兩人輪流扮演往生者由另一人為其穿壽衣，但是輪到女方擔任往生者時，男子竟然強行猥褻，並指侵得逞。

女子泣訴當天晚上與對方值班時，被叫進入男值班室練習穿壽衣，由她與男子輪流扮演往生者彼此練習，後來對方藉故要她體驗往生者被按摩的感覺要她躺下，過程中不顧她出手推拒，遭強行撫摸胸部、下體，對方又突然以手進行指侵2至3分鐘，她因力氣不足無法阻止。

男子則否認性侵，辯增雙方當時已有曖昧情愫存在，法官審酌他不思謹守與同事間往來分際，為逞一己私慾率爾對小美性侵，一審依妨害性自主罪處徒刑3年10月；經上訴，男子指侵部分刑度不變，另在車內撫摸女方私處則改判有罪，依強制猥褻罪判刑8月，合併執行刑4年2月，其餘2次猥褻，仍然認定罪證不足，可上訴。