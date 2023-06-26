高譚市研究發表對SES-imagotag的做空報告，表示其財務報表有重大誤導與缺陷，導致該公司股票停止交易。報告指稱，SES-imagotag和京東方的業務關係存在會計差異，京東方與SES-imagotag有一家合資公司，也是其最大股東、供應商與最大客戶，更是該公司的審計委員會成員。而在2022上半年京東方占SES-imagotag銷售成本的71％，但僅占其收入的10％，兩家公司成本和收入不匹配，SES-imagotag有誇大收入之嫌。SES-ImagoTag否認這份報告指控，並表示將在未來幾天做出更詳細的回應。

雖然SES-imagotag遭到空方狙擊，但美系外資出具報告指出，SES-imagotag是元太的大客戶之一，貢獻營收約13％，並可能在今年成為元太第二大客戶。全球採用ESL是長期趨勢，是由於零售商和其他行業為了提升營運效率，所帶的需求所推動，而且元太是快速成長ESL市場關鍵材料唯一供應商，並沒有因為此次做空報告而減弱，預期元太股票不會受到長期影響。

另一家美系外資券商仍對元太2024年開始的正常化成長前景保持正向的看法，如果股價因最近的事件而回檔，股價將變得更具吸引力。