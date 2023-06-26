金管會為促進國內基金市場產業競爭力，宣布責成集保結算所推動投信基金集中清算收付機制。集保結算所借鏡國外市場制度，從業務規畫、平台建置到內、外部系統驗測，歷時約3年完成平台服務，盼能藉此提升台灣基金市場後台服務量能，降低市場業者作業成本。

集保結算所總經理陳德鄉表示，為成就基金市場服務全面升級，背後實需諸多法規調整、業務設計與資訊系統間的相互配套，這段時間一路走來實屬不易，特別感謝在平台發展歷程中，金管會所給予的指導、投信投顧公會和信託公會協助，以及諸多業者先進支持。

陳德鄉指出，目前「境內基金集中清算平台」已有14家基金業者與集保結算所完成簽約，合計基金規模市占率已近5成，另有7家銷售機構及8家保管銀行業者共同配合辦理測試、積極參與。

為鼓勵業者儘早加入，投信事業只要在今年底前完成簽約並上線使用「境內基金集中清算平台」，即可向金管會申請符合「鼓勵投信躍進計畫」中「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」認可。

此外，集保結算所更加碼提供今、明2年可免費使用「境內基金集中清算平台」的「早鳥優惠」，讓業者對參與平台服務的成本效益更有感。陳德鄉表示，「境內基金集中清算平台」服務上線是基金市場轉型升級的重要起點，將汲取相關回饋，持續精進平台服務。