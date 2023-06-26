減重蔚為風潮，但因身體有體重設定點，讓人不易減重，醫師建議6方式來調整體重設定點，包括每周減去體重的1%、攝取足夠蛋白質、分段減重等。醫師提醒，若減重速度過快，身體會進入儲存能量模式，除了減重會進入停滯期，之後也容易復胖。

減重醫師蕭捷健在其臉書表示，人體透過大腦下視丘發出訊號和荷爾蒙分泌等方式，以維持身體的恆定狀態。但研究發現，雖然人體有體重設定點的高點和低點，但仍可透過一些方法來調整體重設定點：

1. 每周減去體重的1%

若減重過快，超過每周2%體重，身體會進入儲存能量的模式、減緩代謝速率。於是，減重者的體重會進入停滯期，且容易復胖。

2. 攝取足夠的蛋白質

每天應攝取每公斤體重1~2倍的蛋白質，且均勻分配在一整天的飲食中，以避免減重過程中肌肉流失。

3. 分段減重，每次減去體重的10%。

在減重週期中設定休息點，當減掉體重的10%，就讓身體暫時停下來，有3~6個月的時間適應新的體重。此時，減重者應每天攝取能維持體重平衡的熱量，以保持新的體重設定點。

4. 肌力訓練和有氧運動

透過運動來增加身體的肌肉量，以提升基礎代謝率。

5. 充足的睡眠

建議每天至少睡滿7小時。若經常睡眠不足，瘦體素會減少，人即使進食也難達到飽足點，導致減重失敗。

6. 增加非運動性活動產生熱量

除了有意識地運動（如健身、慢跑等），還包括日常活動所消耗的熱量，例如走路、爬樓梯、做家事。這些日常活動所燃燒的熱量比人跑步半小時燃燒的還要多。