菲律賓政府對美國新開放4處軍事基地，在菲國內引發巨大爭議。觀察者網引述代表菲律賓官方觀點的《馬尼拉時報》6月25日報導，菲律賓前總統杜特蒂日前接受媒體採訪時難掩擔憂。他認為，若未來發生軍事衝突，菲律賓有很大幾率被捲入其中，因為菲律賓國內有如此多的美軍基地。

「請允許我說一句，我並不是想要成為宿命論者或戰爭販子，」節目中，杜特蒂對國際局勢做出悲觀預測，「如果要我給即將到來的戰爭打分，從1到10分，我認為現在的局勢已經是7分」。

他同時表示，若衝突真的發生，菲律賓受到打擊的可能性是8分到9分，「因為這裡有美國人的基地」。

杜特蒂進一步指出，軍事衝突不會發生在中國大陸和台灣地區之間，「他們都是中國人，不想刀刃相向」，因此衝突很可能發生在中美之間。而如果中美之間真的發生衝突，菲律賓將被夾在中間，因為美菲兩國軍事聯繫緊密，「很難在衝突來臨時把自己摘出去」。

他向媒體表示，在他執政期間，他致力於加強菲律賓的軍事力量，雖然遠遠不夠。「這不是因為我討厭美國，也不是因為我比任何人都喜歡中國，我只是在為我自己的國家著想。」

杜特蒂隨後提到，他以前一直認為，菲律賓可以在中美衝突中獨善其身；但現在情況已經不同，因為菲律賓境內有如此多的美軍基地。他仍然強調，菲律賓不應捲入中美之間的爭執。

菲政府此前宣佈對美國新開放4處軍事基地：3個位於呂宋島北部，1個位於巴拉望省的巴拉巴克島。有媒體注意到，其中一處軍事基地距離台灣僅400公里，這被認為是為美軍提供了靠近中國的「集結點」。

根據美國和菲律賓在2014年簽署的《加強防務合作協議》（EDCA），美軍已經被允許在菲律賓的5個軍事基地預先部署裝備、建造飛機跑道、燃料庫以及軍事宿舍等基礎設施，但是並沒有被允許在菲律賓長期駐紮軍隊。加上此次開放的4個軍事基地，美軍將會在菲律賓擁有9個基地。

這一舉措引發中方和國際社會擔憂。對此，現任總統小馬可仕4月10日曾解釋稱：「菲律賓不會允許任何人使用軍事基地發動任何進攻行動。只要沒有人攻擊我們，他們就不用擔心，因為我們不會與他們作戰。我們正在做的是加強對領土的防禦，正在鞏固國家的防衛能力。」

菲律賓外長恩里克·馬納洛4月19日也強調，菲律賓不會允許美國在菲存放用於所謂「防衛台灣」的武器。他表示，菲律賓的外交戰略是「與各國保持友好關係」，不會採取有違這一原則的舉措。

4月30日乘專機赴美途中，小馬可仕重申，在地區緊張局勢中，菲律賓絕不會被用作任何軍事行動的「補給站」。他說：「菲律賓的目標很簡單，我們為和平而努力……我們不會鼓勵任何國家採取任何挑釁行動，這會把菲律賓捲入其中。我們不會允許這種情況發生。」

6月8日，菲律賓新任國防部長聲稱，與盟友合作加強菲國防能力的舉措只是為了菲律賓自身利益考慮，純粹出於防禦目的，不應受到任何國家的質疑。他強調，菲律賓不會成為亞太緊張局勢中任意一方的棋子。