國民黨總統參選人侯友宜、新北市長侯友宜今上午至南投做市政交流，媒體追問，未來是否平日也比照這個模式跑選舉行程？對此，侯友宜競選工作室發言人江怡臻表示，市政交流跟選舉行程都非常重要，只要是跟選舉有關的行程，侯友宜會請假。
江怡臻說，侯友宜從副市長到市長任內，跟各縣市一直都有密切交流，未來會彈性應用，市政交流跟選舉行程都非常重要，只要是跟選舉有關的行程市長會請假。
江怡臻表示，侯友宜今天行程就是有包含市政行政跟選舉行程，只要是關於選舉行程市長就會請假。
國民黨總統參選人侯友宜、新北市長侯友宜今上午至南投做市政交流，媒體追問，未來是否平日也比照這個模式跑選舉行程？對此，侯友宜競選工作室發言人江怡臻表示，市政交流跟選舉行程都非常重要，只要是跟選舉有關的行程，侯友宜會請假。
江怡臻說，侯友宜從副市長到市長任內，跟各縣市一直都有密切交流，未來會彈性應用，市政交流跟選舉行程都非常重要，只要是跟選舉有關的行程市長會請假。
江怡臻表示，侯友宜今天行程就是有包含市政行政跟選舉行程，只要是關於選舉行程市長就會請假。
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