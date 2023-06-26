「癌王」胰臟癌去年名列國內10大癌症死因，也是我國生醫界不斷研究攻克方法的重點疾病。國家衛生研究院今發表可用於胰腺癌纖維化及惡病質的抗體，目前也已取得專利，盼能早日產品化嘉惠胰腺癌患者。

腫瘤纖維化的主要原因為腫瘤組織間質增生，也是許多諸如肺腺癌、大直腸癌、肝細胞癌、胰腺癌、乳癌等惡性腫瘤所共同具有的一個特徵。而腫瘤惡化過程造成患者發生體重降低、肌肉萎縮、貧血、虛弱、厭食等狀況，即稱為惡病質。

根據統計，全球有高達50～80％胰腺癌患者就是因爲惡病質死亡。國衛院癌症研究所研究員黃智興研究團隊發現，胰腺癌患者血清中的胞外熱休克蛋白90α(eHSP90α)含量較健康者有百倍增加，進而研究其在胰腺癌之腫瘤組織間質增生及惡病質所扮演的角色，開發出針對eHSP90α的人源化抗體。

黃智興表示，此項針對eHSP90α的人源化抗體可以中和體內過量的eHSP90α，同時阻礙eHSP90α持續自我誘發產生。在動物實驗中證實能夠抑制腫瘤的組織間質增生、調節恢復腫瘤組織之免疫細胞活性，而有效壓制腫瘤的生長，並改善腫瘤發展中導致的惡病質，提昇實驗鼠的生活力並延長壽命。

黃智興指出，熱休克蛋白90α的功能是在細胞內質網內幫助蛋白質的成熟、折疊與運送，包括許多促癌性蛋白質，目前已知超過50％的人類癌細胞中HSP90α會有較高的表現量，因此20年來一直被當成發展治療癌症藥物的標的分子。

過去研究也發現，eHSP90α會促進胰腺癌的腫瘤組織間質增生，快速擴充的間質細胞及所產生的胞外基質組成了成長腫瘤的大部份，此高度間質增生形成的纖維化組織，不僅壓抑免疫細胞的功能，更阻止治療藥物的到達，造成難以化學及免疫治療又不易手術切除，因此若能抑制eHSP90α的大量生成，就可抑制腫瘤纖維化並改善治療的效果。

國衛院研發出的這株針對eHSP90α的人源化抗體，除了對HSP90α具有高專一性的結合力，不只可中和體內過量的eHSP90α，更可以阻礙eHSP90α與細胞膜接受器結合，而進一步功能性地阻斷其自我誘發大量的產生，因此抑癌效果更為明顯。

此項研發成果除得到第19屆國家新創獎的肯定，也已獲得中華民國專利，全球之專利佈局也在進行中。另外，研發團隊也積極地進行此研發成果之產業化，已從多家有興趣的生技公司選定兩家完成了材料轉移，目前正進入「盡職核實」的驗證階段。

國衛院長司徒惠康表示，若能在盡早完成與生技公司的技術移轉，將有望於兩年內開始進行臨床試驗，期望能儘早應用於臨床治療，幫助目前致死率高且讓病患極度煎熬的胰腺癌患者。