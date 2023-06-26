韓國26歲美女記者李妍濟，在本月24日驚傳離世消息，對此，他所任職的MBN新聞也在當天下午公布訃告，消息一出震驚外界，而她生前在社群上發布的貼文內容也引發關注。

根據韓媒報導，李妍濟畢業於高麗大學法語語言文學系，2020年曾獲得韓國大邱小姐，之後擔任過新聞主播，而她於去年加入MBN新聞擔任記者，但她卻在近兩個月內不斷傳出生病的消息，更在近期接受治療慢性病的手術，卻不幸於本月23日離世；對此，李妍濟生前所任職的MBN新聞也發出訃告證實死訊，未多說明李妍濟罹患何種疾病，讓許多人紛紛感到震驚及不捨。

此外，李妍濟生前最後一篇IG貼文中曾提及，自己的健康狀態，她表示，最近這2個月內反覆生病，同時也透露，自己在這段時間內哭了、笑了、並安慰自己會越來越好，最後也在文末感謝身邊的人總是給她力量。

然而，當時李妍濟的同事們還在留言區給予她鼓勵，希望她能恢復健康，如今不幸離世讓身邊親友及觀眾相當震驚及不捨，網友紛紛留言哀弔「為什麼要這麼早帶走漂亮又有才華的她」、「願妳在天堂永遠幸福、無病痛」、「妳是一名出色的記者，希望妳在那邊能夠開心」。