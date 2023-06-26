美國商務部上周宣布擴大執行宣布《晶片法案》補助，放寬納入化學品、材料和製程設備等協力廠商，此舉將讓美國當地的晶片供應鏈更為完整，外界關注台積電美國亞利桑那新廠所面臨的供應鏈問題能否因此解決，此前，台廠面臨台美雙重課稅的考驗，影響跟進赴美設廠的意願。

華爾街日報先前曾報導，李長榮化工為台積電原料供應商，已隨台積電的腳步在美設廠，但總裁李謀偉受訪時吐苦水，台美雙重課稅問題「對台商投資來說是很大的障礙」別於加拿大及德國等國已簽署避免雙重課稅的協議，美國在這方面的進度相當緩慢。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）3月出席眾議院聽證會時，被問台美雙重課稅的議題，她指出，雙重課稅是一個非常重要的問題，財政部將與國務院合作，尋求解決之道。

在此狀況下，台積電亞利桑那新廠缺乏完整供應鏈，拜登政府則在上周決定擴大補助範圍。然而此舉也衍伸籌碼過於分散的擔憂，商務部坦言，雖然目前只有少數廠商能在美國生產先進半導體，但能夠提高材料的美國廠商就超過250家，若放眼海外則是超過800家。

能夠解決此問題方法似乎落在審核機制，屆時會有進一步的規則出現，目前商務部僅確定將在秋季開放供應商申請補貼，並未公開其他細節。