大陸相聲演員李超於19日中午被同為相聲演員的朋友苗阜發布病逝噩耗，據了解，他因為肺癌晚期醫治無效，享年34歲，而李超創辦的公司也發表訃聞：「李超先生一生致力於為別人帶來歡樂，在生活中、作品裡無時無刻不在表達他對生活的積極樂觀之狀態。他來過，笑過，感受到過這個世界的愛。願他在另一個世界過得安好」，消息一出，外界紛紛哀悼。

本月19日中午相聲演員苗阜在微信朋友圈裡發布了青年相聲演員李超病逝的噩耗，李超創辦的北京樂弋文化傳媒有限公司採訪隨後證實此訊，「李超先生因肺癌晚期醫治無效，於2023年6月18日21點35分在北京去世，終年34歲。」並哀痛表示：「李超先生一生致力於為別人帶來歡樂，在生活中、作品裡無時無刻不在表達他對生活的積極樂觀之狀態。他來過，笑過，感受到過這個世界的愛。願他在另一個世界過得安好！」

據了解，李超自幼喜愛文藝，後考入中國北方曲藝學校學習相聲，先後受到相聲名家劉俊傑、尹笑聲、宋德全、劉彤、鄭健等名師指點，於2009年拜師相聲名家劉俊傑先生；曾參加中央電視台舉辦的第五屆cctv相聲大賽憑藉自創自演作品《音樂門》在榮獲優秀獎。他在深耕相聲的同時，還拓展鑽研主持。他於2010年考入中國傳媒大學學習播音主持，並於2011年四月進入天津電視台科教頻道，參與直播節目《有嘛別有病》並擔任主持人。2012年在體育頻道年終特別節目《體育故事會》擔任主持人。

此外，李超還是一位資深的導演、編劇。他曾擔任央視春晚語言節目導演、中國戲劇文學學會喜劇專業委員會副主任、中央電視台《我愛滿堂彩》欄目主編、中央電視台《新春相聲大會》《金秋相聲大會》總導演等。曾與馬東合作，參與河南衛視《請問您貴姓》、《漢字英雄》、天津衛視《藏龍臥虎》等節目擔任導演工作。

消息公開後，網友們紛紛留言悼念，「怎麼晚期了呢，太可惜了」、「天妒英才，人悼賢者人生憾。」、「肺癌致死率還是很高的，而且發病年齡在前移，早診早治很重要。不能光忙事業，就忘了身體健康」、「英年早逝可惜了。」、「從一開始的震驚，到無法接受，到不得不面對。超一路走好，我們會一直想念你」、「逝者為大，一路走好！」