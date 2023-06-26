嘉義市有超過6000棟木造老屋，嘉義市政府為改善並鼓勵加速汰換老舊電線管路，推出全台首創的「老舊危險電線更新補助計畫」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

去年70多年歷史的玉山旅社遇祝融，10棟木造房受災，事後查出疑似是電線老舊引起，由於嘉義市有超過6000棟木造老屋，都是在地重要資產，嘉義市政府為改善並鼓勵加速汰換老舊電線管路，推出全台首創的「老舊危險電線更新補助計畫」，針對木造建築，一戶最高補助6萬元，共提供100戶名額，供民眾即日起至7月26日止提出申請，並以經濟弱勢戶優先，共同提升木造房屋的防災能力。

市府都市發展處長許懷群表示，這次補助項目包括更新老舊電線、插座及開關設備、配電箱及配電設備、既有台電電表等，也可以補助申請安裝住宅火災警報器，強調全面更新電線後，能改善房屋內老舊線路承載不足狀況，未來使用電鍋、吹風機等高功率電器時，也不再緊張兮兮擔心跳電，能有效提升木屋生活品質。

都市發展處都市更新科長吳垂楊說，今年市府共編列600萬補助民眾更新老舊電線，為讓民眾更了解申請補助流程，市府7月1日周六上午10點30分舉辦補助政策說明會，地點在嘉義之心城市願景館，會有詳細補助內容說明。

至於申請資格，吳垂楊說，一個門牌算一戶，只要提供木構造相片就可進入審查，市府也會提供合法承作商資料，民眾需先請廠商估價，在申請時提出單線圖、廠商估價單。

吳垂楊表示，配合十大旗艦計畫─舊城創新生，守護嘉義市木造建築，重新活化老屋生命力，市府積極推動相關政策，如文化局「舊屋力」、「老屋卸妝」及都市發展處「嘉義市木造建築潛力點調查及整建計畫」等，藉此延續木都的特色及價值，並活化舊市區機能及經濟發展。

都發處歡迎想要改善木屋老舊危險電線的市民，可以尋找合格的電器承裝業者估價，向市府提出申請通過後即可施工，並後續請領補助款。