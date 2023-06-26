每個人一生當中可能可以說出一或兩位給自己帶來正面影響的老師，以及這些老師的特別之處。現在，AI已經開始證明它可以加速教師對學生的影響，並有助於解決長期以來師資短缺的問題。

AI已經在整個教育界掀起波瀾。微軟共同創辦人比爾．蓋茨曾表示，18個月後、而非幾年之後，生成式AI聊天機器人便有能力教孩子們閱讀。對年輕世代而言，數位工具垂手可得、無所不在，專家表示，「AI課堂」只是時間問題。

將AI工具引進教室確實有風險存在，例如學生作弊的可能性增加，以及教師、尤其是大學教授的工作可能遭到顛覆，但創投公司Conviction創辦人兼常務合夥人Sarah Guo表示，這些觀點雖然合理，但也有些狹隘，「從更廣泛的角度來看，AI將大幅提高教育效率、顯著降低成本，使教育變得更加平等，AI將提供來自全球的機會，並提高生產力和提升知識」。她並表示，AI還可以幫助教師們重新運用現有的知識與內容，進而大大減少工作量。

從初等教育乃至於取得認證，AI技術、尤其是大型語言模型支持的聊天機器人可以幫助學生透過大量的材料「自我指導」，也能幫助學生為特殊的學習型態量身定製所需的教育。

主要客戶包括谷歌、哈佛大學、麻省理工學院和美國主要教育出版社McGraw Hill的數位認證平台Accredible執行長Danny King表示，因為沒有足夠的教師，許多學生目前無法獲得能滿足其需求的個人化學習體驗，而現有的教師往往因工作過多，以致於沒有足夠時間輔導個別學生。AI可以填補這個落差，將老師從重複性或例行性的學習中解放出來，讓他們可以轉而專注在那些對學生人生真正具影響力的事務上，「AI的興起讓教師們可以從「全科」醫生轉變為「專科」醫生，他們可以專注於協助孩子解決特殊問題和特定概念」。