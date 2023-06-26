該行為落實永續發展目標、強化企業社會責任及持續關注國際企業永續發展趨勢，前於109年9月成立「臺灣銀行股份有限公司企業永續發展委員會」，由呂董事長擔任主任委員，領導貫徹各項ESG規劃，運用金融市場之角色，將永續發展之理念，納入融資、投資核心業務及營業活動中，引導客戶重視永續議題，促進整體經濟永續。

近年來隨著氣候變遷影響愈趨顯著，該行於109年起於永續報告書中納入TCFD架構，透過「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標與目標」四大面向，辨識潛在氣候變遷風險與機會，盤點相關因應策略與措施，掌握對營運的衝擊與影響；於110年5月修訂風險管理政策，將氣候變遷風險落實至風險管理架構，以完善對氣候變遷風險之掌握。

此外，臺灣銀行除透過投融資的力量，導引企業進行淨零轉型，更從自身營運做起。為確實掌握自身營運所造成的溫室氣體排放，該行於111年導入新版ISO14064-1：2018溫室氣體管理系統，並逐步汰換環境效益較差之公務車、汰換照明設備，以及自111年起加速汰換辦公場所與營業空間原有定頻冷氣機為變頻機種，以提升節能減碳效益。該行亦啟動氣候風險鑑別與管理、進行氣候變遷情境分析，以了解與因應氣候變遷風險對於銀行資產之潛在影響。