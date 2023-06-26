交通號誌慣用紅黃綠三種顏色的燈號，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，早期的交通號誌是紅白綠三種顏色，但因白色不明顯，最後被取消，只剩紅綠2種燈號，後來著名電機及自動化專家胡汝鼎透過光學原理，發現人的視網膜對黃光特別敏感、可視度高，適合放在紅燈和綠燈之間作為警告，才會變成現在的紅黃綠燈。

黃軒今（26）日於個人臉書粉專指出，早期交通號誌是為火車設計的，燈號的顏色也不是現在看到的「紅黃綠」，而是「紅白綠」。紅燈是停止、白燈可安全通行、綠燈是警告作用，但白燈照出來的光不明顯，易讓火車司機分辨不清，進而造成死傷事故，因此取消白燈，只留下紅燈和綠燈，分別代表停止和可通行。

黃軒說，後來著名的電機及自動化專家胡汝鼎，早期在美國留學時，某天過馬路看到綠燈亮起往前走，一台汽車突快速呼嘯而過，讓他嚇出一身冷汗，有了用黃燈作為警示燈的想法。

胡汝鼎利用光學原理發明紅綠燈，因紅燈的波長很長，穿透空氣的能力最強，最容易被察覺，所以作為禁止通行的信號燈；採用綠色作為可通行的信號燈，是因為易於分辨，就算距離再遠也能顯示；黃燈是因為光的波長僅次於紅色，可視度高，放在紅燈和綠燈之間，可當作警告，以提醒用路人注意。

黃軒也解釋，人的視網膜中的杆狀細胞對黃光特別敏感，胡汝鼎因此把黃燈加入原本的紅綠燈，就變成現在看到的「紅黃綠」交通號誌燈。