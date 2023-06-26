美國聯準會（Fed）暴力升息使利率上揚，加上美國區域性銀行危機緊縮信貸及遠端工作等利空因素影響，美國商業不動產正面臨龐大危機。根據英國《金融時報》報導，美國老舊的商辦首當其衝，其他房地產也難以倖免。

報導指出，紐約商辦成交價格大幅下滑，像是三個月前Silverstein Properties以1.05億美元的價格出售這座位於第五大道的商辦，以每平方英尺價格計算，這個價格比2015年對街的土地價格還低。

曼哈頓的另一座建築Tower 56，今年2月因持有者無法為其債務再融資，最後以1.1億美元的價格出售，低於2008年的購買價1.58億美元；曼哈頓美洲大道1330號最近的售價，也比2006年的價格低了三分之一。

另外像是投資管理公司黑石集團（Blackstone），最近將其在曼哈頓下城摩天大樓One Liberty Plaza的股份，以大約10億美元出售給Brookfield，相較2017年的市值15.5億美元下滑。

房地產投資銀行Eastdil Secured董事總經理西爾弗曼 （Will Silverman）說，紐約建築物的售價，出現低於其所在土地價值的趨勢，若以美元絕對值計算的價格，已創下20年來最低水平。

Marx Realty執行長戴特爾茨威格 （Craig Deitelzweig） 透露，他聽說「每天都有大樓被返還給債權人」，他更示警這只是一個開始，幾乎所有資產類別都面臨高利率和信貸緊縮的風險。