華姓男子6年前借住女性友人住家，他卻利用機會下藥迷昏她後加以性侵，她因疑似心肌梗塞送醫後仍植物人狀態，四肢無力與意識障礙無法生活自理，最高法院駁回華男的上訴，依藥劑強制性交罪判處有期徒刑10年定讞。

華姓男子在2017年偶爾向女姓友人借住她位於新北市住處，他因失眠問題就診取得含有FM2成分的鎮定安眠藥，同年7月24日晚上他讓她施用藥錠，待藥效發作而逐漸昏睡毫無意識後，在她住處樓中樓臥室床上性侵她。

後來，華男因察覺被害人有異，撥打119通知救護車，經救護人員將她送醫急救，因缺氧性腦病變合併癲癇，而呈四肢無力與意識障礙之無法生活自理狀態。

高院斥責華男，戕害被害人身體健康及性自主決定法益，所為甚為惡劣，並考量他迄今亦未與被害人家屬達成和解或賠償損害，還辯稱自己是冤枉的、很無奈，他犯後未見悔意，其所為本難輕縱，判囚10年，華男提上訴，遭最高法院駁回確定。

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