恆生科技股指數跌0.24%，小米集團漲5.3%，表現最佳；其次為小鵬汽車漲3.2%。中芯國際跌2.8%，跌幅最大，其次為京東集團跌2.3%。

康希諾生物暫漲8%，稍早前一度大漲近13%，該公司宣布其開發的吸附無細胞百白破聯合疫苗已經獲得監管機關批准，可以在6周歲以上人群展開預防百日咳、白喉及破傷風的臨床試驗。

阿里巴巴跌0.3%，儘管陸媒報導該集團旗下生鮮零售平台盒馬鮮生，最快將在未來兩周內申請分拆上市，可望在11月中旬進行IPO。