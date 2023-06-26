開陽投控111年度合併營業收入39.3億元，年增74%，淨利為1.17億元，歸屬於母公司淨利1.21億元，年增142%，EPS為1.77元，ROA為3.18%，ROE為7.21%。

開陽投控表示，公司持續維持全台EPC領先優勢，EPC訂單掌握度高，營運動能穩健。電廠售電收入將逐年攀高，獲利結構持續優化，有望提高毛利率及市場評價。維運潛在商機大，為開陽投控新一波成長動能。領先布局儲能系統、綠電交易，廣拓營收來源。

看好儲能系統的市場發展，尤其再生能源為間歇性能源，故儲能建置相當重要，開陽集團AFC儲能系統(40MW)112年6月商轉；太陽能搭配儲能系統也正積極規劃中，將是開陽下一個獲利關鍵。因應國際RE100倡議，各企業邁向2050年達淨零排放及企業永續經營目標，綠電交易市場活絡，111年底積極參與綠電市場，媒合電廠與綠電需求用戶，112年上半年已與國際精品業確認合作案，預計112年下半年正式轉供綠電；展望未來10年規劃陸續完成10MW以上太陽光電電能轉供。